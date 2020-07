Anaïs Baydemir séparée de son bébé : elle évoque sa fille en plein direct

C'est en toute discrétion qu'Anaïs Baydemir a donné naissance à son premier enfant pendant le confinement. Elle présentait pour la première fois Lina-Sultane à sa communauté au mois de mars dernier, rendant hommage au passage à son compagnon Mathieu qui est ostéopathe et kinésithérapeute et qui avait dû se mobiliser pour lutter contre le coronavirus au plus fort de l'épidémie. Le couple s'est marié en septembre 2019, alors qu'elle était déjà enceinte de leur fille. Deux mois plus tard, elle s'absentait des antennes télé. "Je vous quitte quelques semaines pour des raisons que vous pouvez peut-être imaginer, ce n'est pas évident, je vous l'accorde, le temps d'accueillir et de mettre au chaud cet anticyclone dans ma vie, et je reviens très vite. D'ici là, je sais que vous allez me manquer, alors juste merci, et à très bientôt", déclarait-elle.

Le soleil brille à coup sûr dans la vie d'Anaïs Baydemir !