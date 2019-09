Anaïs Camizuli amincie deux mois après son accouchement : la preuve en photo

En juin dernier, alors qu'elle était enceinte de huit mois, Anaïs Camizuli a évoqué ses "kilos d'amour" sur Instagram. Ses abonnés ont donc appris qu'un mois avant son accouchement, elle avait pris 16 kilos. "+16 KG d'amour... Un ballon d'amour... Des petits coups de pied d'amour... Ma petite Pêche d'amour", avait-elle légendé une photo sur laquelle elle posait en soutien-gorge et en petite jupe. On imagine que le dernier mois, elle a pris un ou deux kilos en plus. Sachant qu'elle avait perdu 10 kilos début août, il ne doit lui rester que 5 kilos, voire moins, à perdre.