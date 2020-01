Anaïs Camizuli bientôt tante : sa soeur Manon enceinte de son 1er enfant

Anaïs Camizuli (31 ans) a annoncé une excellente nouvelle sur Instagram, mardi 7 janvier 2020. Prochainement, elle sera tata ! Sa soeur Manon (28 ans) est en effet enceinte de son premier enfant et la starlette n'a qu'une hâte : accueillir sa petite nièce ou son petit neveu.

"Je suis la plus heureuse du monde. Félicitation mes amours @manoncamizuli & @niikoramos, vous me faites le plus merveilleux des cadeaux, marraine. Ma soeur ma vie, ma jumelle, on va vivre notre rêve de petites filles : élever nos enfants ensemble... Un rêve qui se réalise. La famille, rien de plus important", a-t-elle écrit en légende d'une photo de Manon et de son compagnon en train de s'embrasser, pendant qu'une troisième personne tient une échographie en premier plan.

Manon a utilisé la même photographie pour faire part de son bonheur de devenir bientôt maman. "Plus de 3 ans d'amour, 3 mois que tu grandis en moi, et bientôt nous serons 3... Baby. M", a-t-elle commenté sa publication.