Anaïs Demoustier : "Cheveux lissés" et "tonnes de maquillage", cette autre vie qu'elle aurait pu avoir

Anaïs Demoustier fête ses 35 ans ce jeudi 29 septembre ! Et pourtant, l'actrice, révélée dans le film L'Enfance du mal en 2010, a déjà une belle carrière derrière elle ! Une carrière qui aurait pu bien être différente de celle qu'on lui connaît.

L'actrice a donné une interview chez nos confrères de Marie-Claire ce mois-ci. Si elle a su se faire un nom dans le monde du cinéma, la jeune femme aurait pu embrasser une toute autre carrière : celle de chanteuse ! En effet, elle a participé à l'émission de Canal Jimmy intitulée Iapiap ! dans laquelle travaillait son cousin : "J'aimais bien chanter, alors j'ai préparé S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. J'étais horrible avec mes cheveux lissés et mes tonnes de maquillage, mais j'ai quand même été repérée", a-t-elle dévoilé. Anaïs Demoustier a même enregistré une chanson intitulée Tout le monde dit I Love You après sa participation à l'émission : "La machine était lancée. Sauf qu'au dernier moment, j'ai eu un sursaut : 'Je veux plus faire ça, elle est nulle cette chanson', j'ai dit à ma mère. Qui s'est fait incendier par la production : 'Votre fille va rater sa vie !'", s'est-elle souvenue.

Anaïs Demoustier a finalement choisi le cinéma

Après cette expérience furtive dans la chanson, Anaïs Demoutier s'est tournée définitivement vers le cinéma. En 2003, âgée de 15 ans, elle a joué dans le film Le Temps du loup de Michael Haneke avec Isabelle Huppert et Béatrice Dalle. "J'étais en fascination totale !, a-t-elle raconté à Marie-Claire. Isabelle Huppert me subjuguait par sa concentration, sa manière de s'isoler de tout le plateau tout en étant bien là, d'entrer à fond dans la fiction si bien que moi, qui incarnais sa fille, je n'avais plus qu'à jouer dans ses traces." En 2020, Anais Desmoutier a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Alice et le maire aux Césars. Finalement, Anais Demoutier n'aura finalement pas raté sa vie !