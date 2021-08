Anaïs et Manon (Secret Story) annoncent la mort de leur papa

Anaïs et Manon, candidates fétiches de Secret Story 10, ont annoncé une terrible nouvelle à leurs abonnés le 22 août 2021 : la mort de leur papa. En légende de plusieurs clichés de famille avec son "papounet" disparu, Manon a tenu à lui écrire une magnifique déclaration d'amour sur Instagram.

"Mon papa est devenu un ange.. Malheureusement, ça a été très soudain, trop soudain, on ne s'y attendait pas, une des épreuves les plus compliquées de notre vie. Vous savez à quel point mon papa était mon héros, à quel point notre famille est importante et que ma vie c'était nous 5, maintenant on est plus que 4..." confie la jeune femme avant de révéler que c'était bien cette épreuve qui l'avait obligée à se retirer pendant quelque temps des réseaux sociaux, le temps de retrouver ses esprits.

"Voilà pourquoi on s'est absentées, on reviendra progressivement, il y a beaucoup de bas et je veux pas vous transmettre des mauvaises ondes" révèle-t-elle. Déterminée à traverser ce drame avec force, elle fait ensuite une magnifique promesse à son papa : "Je ferai tout pour te rendre fière, je t'aime pour toujours mon papounet d'amour".