Anaïs et Manon (Secret Story), leur mère victime d'un accident : ses terribles séquelles physiques

Il y a un an, les jumelles Anaïs et Manon révélées dans Secret Story en 2016 ont eu la peur de leur vie. Leur mère a été victime à l'époque d'un violent accident de la route - la contraignant à se faire hospitaliser en urgence. Elle se retrouvait alors dans une situation très délicate. "Ma mère va avoir des conséquences irréversibles suite à l'accident, elle a failli mourir sur l'autoroute. En France, tu peux impunément provoquer un accident de la route, manquer de tuer quelqu'un et être impuni... On parle presque de meurtre, le mec a failli tuer ma mère !", déclarait très remontée Anaïs face au délit de fuite du responsable et au long processus de la justice pour le retrouver.

Depuis, les deux soeurs ne se sont plus tellement épanchées sur le sujet, jusqu'à ce jeudi 3 juin 2021. Lors d'une session question/réponse sur Instagram, c'est Manon qui a cette fois pris la parole pour donner des nouvelles de sa maman. Et celles-ci ne sont pas bonnes. À la question de savoir si cette dernière s'était complètement remise, elle a déclaré : "Malheureusement non. Elle a perdu l'usage d'un de ses bras..."

Une terrible conséquence de l'accident qui a certainement bouleversé la vie de toute leur famille. Concernant l'enquête en revanche, les jumelles n'ont pas indiqué si l'auteur du délit avait été retrouvé.

Anaïs et Manon n'ont toutefois pas perdu leur bonne humeur qu'on leur connaît et continuent de partager leur quotidien ensoleillé sur les réseaux sociaux. Elles se trouvent d'ailleurs actuellement en Corse où elles peuvent multiplier les séances photos improvisées en maillot de bain sur les plages idylliques de l'île de beauté, pour le plus grand plaisir de leurs fans.