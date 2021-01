Anaïs Grangerac mariée à Damien : un coach sportif au corps de rêve

Anaïs Grangerac (30 ans) a été vue pour la première fois dans les coulisses de The Voice en 2013 et depuis elle est passée par W9, RMC Story et poursuit sa carrière sur TF1. Tout lui sourit donc, même en amour. La pétillante brune est en effet mariée à son âme soeur Damien. Un homme aux qualités physiques nombreuses !

Le mariage a eu lieu en août 2018 et Anaïs Grangerac est toujours aussi épanouie auprès de son "humain préféré". En octobre 2020, sur Instagram, celle que l'on retrouve dans le Grand concours des animateurs sur TF1 le 22 janvier 2021, lui rendait un bel hommage et dévoilait qu'ils se fréquentent depuis de nombreuses années : "Partners in crime. Mon partenaire de confinement, ma moitié, mon humain préféré. Photo prise il y a 5 ans à Florence, nous étions jeunes, insouciants et...bronzés ! Je vous aurais bien fait une photo actuelle mais on est beaucoup plus pâlots là tout de suite maintenant ! Bon WE les amis, on va essayer de se détendre au mieux dans les circonstances actuelles et surtout de garder la bonne humeur car il faut continuer à sourire, à rire, à être heureux dans l'instant présent, maintenant plus que jamais !", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'eux.