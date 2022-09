André Bouchet, Passe-Partout de Fort Boyard : Il dévoile son salaire !

On ne présente plus Passe-Partout. Personnage emblématique de Fort Boyard sur France 2 depuis 1990 (année durant laquelle l'émission s'appelait Les clés de Fort Boyard), le comédien, de son vrai nom André Bouchet, est un visage phare du programme au même titre que le Père Fouras ou encore Olivier Minne qui anime Fort Boyard depuis 2003.

Ce samedi 17 septembre, André Bouchet était l'invité de Chez Jordan présenté par Jordan De Luxe et diffusé sur le site de Télé Loisirs. Le personnage de Passe-Partout est revenu sur son rôle dans Fort Boyard et sa carrière professionnelle. Parallèlement à Fort Boyard diffusé chaque été, André Bouchet occupe depuis 1997 un poste de contrôleur à la RATP. "La RATP ne vous embête pas trop ?", a ainsi demandé Jordan De Luxe à l'acolyte de Passe-Muraille. "Non ça va. C'est un arrangement entre la chaîne (France 2) et la RATP", lui a ainsi répondu André Bouchet. Ce dernier a également évoqué l'impact de sa célébrité sur sa vie professionnelle : "Ils (Les gens) me demandent des selfies. Mais c'est plaisant."

Un salaire autour de "300 euros par émission"

Comme il pouvait s'en douter, André Bouchet alias Passe-Partout n'est pas passé à côté du sujet épineux de l'argent. Soupçonné par Jordan De Luxe d'être l'un des mieux payés de Fort Boyard avec un salaire de 2500 euros par tournage, son invité a démenti : "Non, c'est faux. C'est en dessous", a-t-il dit avant d'insister sur son rôle de figurant : "Moi, je ne parle pas. C'est peut-être pour ça que je ne parle pas", a-t-il ironisé. S'il a précisé que son salaire tournait autour de "300 euros par émission", André Bouchet a avoué ne pas être au courant du salaire de ses collègues de Fort Boyard : "Je ne sais pas combien gagnent les autres. Et puis je ne permettrai pas de leur demander. C'est quelque-chose que je respecte." L'acolyte d'Olivier Minne a également dévoilé que son salaire pour travailler à la RATP était supérieur à 2000 euros mensuel.

Côté vie amoureuse, André Bouchet, qui est en couple avec Patricia depuis douze ans, a également dévoilé un scoop. Il a été en couple avec la mère de la compagne de Passe-Muraille de son vrai nom Anthony Laborde. C'est d'ailleurs grâce à André Bouchet que ce dernier a fait son entrée à Fort Boyard en 2004. "Lui, il sort avec la fille. Et moi, je suis avec la maman de la fille", a-t-il dévoilé.