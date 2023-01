André Dussollier : Ses deux enfants, des "Tanguy" ? L'acteur raconte sa vie avec Léo et Giulia

André Dussollier n'a pas pour habitude d'évoquer sa vie privée. Mais il a fait une exception lors d'un entretien accordé à Nathalie Levy pour l'émission En Aparté, diffusée ce lundi 30 janvier sur Canal+. Le papa de Léo et Giulia, nés de sa relation avec Francesca Avossa, a notamment révélé que ses enfants n'avaient pas été des "Tanguy" (jeune adulte qui persiste à vouloir habiter avec ses parents, ndlr), en référence au célèbre film éponyme d'Étienne Chatiliez, sorti au cinéma en 2001 et dans lequel il tient l'un des rôles principaux.

"Non, alors eux, ils ont revendiqué leur indépendance très tôt, très jeunes. Je ne vais pas dire qu'ils sont partis mais enfin, ils avaient envie... Ce sont des citadins, qui étaient vraiment plongés dans d'autres milieux, avec d'autres copains, très vite, très jeunes. Donc ils n'ont pas vraiment traîné dans la maison", a expliqué André Dussollier au sujet de son fils et sa fille, aujourd'hui respectivement âgés de 35 ans et 30 ans.

J'ai envie de m'occuper de mes enfants

L'ex-compagnon d'Isabelle Adjani, avec qui il avait vécu une histoire courte mais surtout passionnée dans les années 70, ne se confie que très rarement sur ses deux enfants. "J'ai envie de m'occuper de mes enfants. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Mais il faut vivre son désir, sans trop zigzaguer. A 23 ans, je ne voulais pas avoir le regret de ne pas tenter...", racontait-il exceptionnellement pour le site suisse Le Temps en 2018, précisant également qu'ils sont "en train de devenir acteurs".

Une information rappelée par Libération en septembre dernier, qui dressait alors un portrait de l'acteur de 76 ans. "Son fils est devenu comédien (il joue notamment dans Les Tuches 3 d'Olivier Baroux et dans la série de Canal+, Vernon Subutex, ndlr) après avoir fait du droit et sa fille monte sur scène, pour du théâtre et de la danse", écrivait alors le quotidien, ajoutant également qu'André Dussollier est un "faux célibataire qui vit en couple non-cohabitant". Un statut pour le moins inhabituel mais qui convient très bien à l'acteur français