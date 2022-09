André Dussollier en couple "non-cohabitant" : révélations sur sa vie et ses disputes

Certains couples préfèrent ne pas vivre sous le même toit. C'est notamment le cas de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal mais aussi Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau. Mais aussi celui d'André Dussollier. Bien que très discret sur sa vie privée, il a accepté d'en dire quelques lignes dans le portrait que lui réserve ce mardi 6 septembre Libération. De celui qui joue Georges Clémenceau dans le film Le tigre et le président de Jean-Marc Peyrefitte, on apprend qu'il est dans un "couple non cohabitant".



"Ce faux célibataire qui vit en couple non-cohabitant", ainsi est décrit le comédien de 75 ans. Il admet fuir les conflits. "Quand je sens qu'une dispute est sur le point d'éclater, je sors de la pièce et je pars faire le tour du pâté de maisons", explique-t-il à nos confrères. Ses voisins du 5e arrondissement de Paris pourraient donc bien le croiser du côté du jardin du Luxembourg, afin d'éviter quelque discorde chez lui. Descendu de son duplex, il part courir autour des grilles du parc pour se calmer les nerfs.

Ses enfants Léo et Giulia suivent ses traces

Dans ce portrait sont aussi évoqués ses enfants, Léo, né en 1988, et Giulia, née en 1993. "Son fils est devenu comédien après avoir fait du droit et sa fille monte sur scène, pour du théâtre et de la danse", est-il écrit à leur sujet. ils sont tous deux issus de sa relation avec Francesca Avossa. Au cinéma, on a aperçu l'aîné dans Les Tuches 3 d'Olivier Baroux, en 2017, mais aussi dans le film Raoul Taburin, ou plus récemment dans la série de Canal+, Vernon Subutex, au côté de Romain Duris. De ses enfants, André Dussollier, qui a vécu une belle romance avec Isabelle Adjani, ne fait que de rares confidences. En 2018 au site suisse Le Temps, il confessait : "J'ai envie de m'occuper de mes enfants. Ils sont en train de devenir acteurs, vous réalisez ? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Mais il faut vivre son désir, sans trop zigzaguer. A 23 ans, je ne voulais pas avoir le regret de ne pas tenter..."