Andréa Bescond face à une lourde décision : la comédienne indignée en vidéo, les stars la soutiennent

Du 18 janvier au 02 février 2023, au Théâtre libre à Paris, Andréa Bescond était censée présenter sa pièce Les Chatouilles ou la Danse de la colère, un récit autobiographique glaçant dans lequel elle revient sur les viols dont elle a été victime enfant. Mais il n'en sera finalement rien car "le dialogue est trop difficile" avec sa production, a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram, avant d'ajouter : "J'ai demandé d'avoir les mêmes affichages que plein d'autres artistes et à un mois des représentations, je n'ai toujours rien dans Paris."

Andréa Bescond estime notamment qu'on lui fait "payer" son engagement "contre les violences". Des accusations visant indirectement le producteur Jean-Marc Dumontet. "On me dit que je ne donne plus envie, que la lutte contre les violences m'a complètement bouffée. Dans ce monde, dans ce pays, quand on lutte contre les violences on est considéré comme une personne radicale et complètement binaire", s'est-elle insurgée. C'est donc en toute logique qu'elle a décidé d'annuler les représentations prévues, ne souhaitant plus être "exploitée par des gens qui ne prennent pas la mesure de l'importance de cette lutte".