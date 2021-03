Andréa Bescond en couple avec Eric Métayer : "Mon âme soeur, mon amant, mon confident"

Andréa Bescond et Éric Métayer forment un couple solide depuis près de treize ans. Pour cette danseuse professionnelle, cette rencontre sur le tournage de Rabbi Jacob était essentielle à son développement. C'est lui qui la pousse à mettre en scène le drame de sa vie dans une pièce de théâtre. Désormais, cette histoire qui s'inspire de son enfance marquée par des violences sexuelles a donné naissance à un film, Les Chatouilles, qu'ils ont bâti ensemble.

"Ça aurait pu en effet paraître plus simple de mettre un mouchoir sur son passé en lui faisant croire qu'avec moi, tout allait s'arranger mais ça n'aurait pas été viable sur le long terme... ", avait confié Éric Métayer au Mensuel en 2018. "Sans lui, je crois que rien de tout ça n'aurait été possible...", répondait alors Andréa Bescond lors de cette interview croisée.

Si le tournage des Chatouilles - diffusé le mercredi 17 mars 2021 sur France 2 - a été parfois difficile, la comédienne a pu compter sur le soutien indéfectible d'Éric Métayer. Sa vision a même été un plus pour le long-métrage. "Le fait de travailler à quatre mains, avec Éric, sur l'écriture a apporté un autre éclairage, un regard d'homme et une sensibilité masculine qui ont permis de re-créer autour de mon histoire et ainsi d'établir une certaine mise à distance. Je n'oserais pas vous mentir en disant que je n'ai pas, par moments, été submergée mais ça passait assez rapidement...", avait-elle détaillé.