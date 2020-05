Andrea Ivanova : Lèvres XXL, chirurgie, la Bulgare de 22 ans en veut encore plus

Elle a 22 ans, elle vient tout droit de Bulgarie et elle n'a qu'un but : avoir la bouche la plus imposante de l'univers. Starlette des réseaux sociaux, à la tête d'une communauté de 35 000 followers, Andrea Ivanova semble plutôt proche du but... si l'on en croit la multitude de selfies qu'elle partage tous les jours sur Instagram. Pour obtenir un tel résultat, celle qui se fait baptiser "La Barbie humaine" – au grand désespoir de Roddy Alves... – en est à sa vingtième séance d'injections et aurait dépensé l'équivalent de 3000 euros, petit à petit, selon les estimations du journal The Sun.

Mais la charmante demoiselle ne compte pas s'arrêter là. Peu avare en informations dès qu'elle évoque son parcours esthétique, Andrea Ivanova a expliqué que la prochaine intervention chirurgicale ne devrait pas tarder. Mais il lui faudra être plus patiente que prévu. Après s'être occupé d'elle le mardi 28 avril 2020, le spécialiste labial a émis quelques doutes. "J'aimerais beaucoup recommencer, mais le docteur pense que c'est suffisant comme ça, explique-t-elle. Mais j'en veux encore plus. Il a dit qu'il me referait des injections, mais que je devais attendre au moins deux mois."