Roddy Alves : Le nouveau visage de la Barbie humaine, "féminisé" contre 30 000 €

Elle ne s'est jamais aussi bien sentie que depuis qu'elle est elle-même ! Roddy Alves, notoirement reconnue pour avoir été la représentation humaine de la poupée Ken sur Terre, lui a finalement préféré les faveurs de Barbie. Et pour que son apparence soit en accord avec son âme, elle est passée – comme elle en a l'habitude – sur le billard. Au programme : la modification des traits de son visage. "Cela fait trois semaines que j'ai subi l'opération et, maintenant, j'ai vraiment l'impression que je ressemble à une femme, a-t-elle précisé au Mail Online. Le docteur a fait disparaître tout élément masculin de mon visage. Il a changé ma vie à jamais."

Un nouveau visage à 30 000 euros

Nous avions effectivement eu l'honneur et le privilège de découvrir Roddy, le visage tuméfié à l'extrême, il y a quelques jours en rendez-vous chez le coiffeur à Anvers. Sur Instagram, remise de ses émotions, elle a dévoilé sa nouvelle tête, comparant entre autres une photo du passé à une plus actuelle. Pour parvenir à ses fins, Roddy Alves a fait abaisser son implantation capillaire au niveau du front, a modifié ses tempes à l'aide d'implants en titane et s'est occupée de sa mâchoire, de son front et des os qui entourent ses yeux, pour qu'ils aient l'air plus grands. Le tout contre la modique somme de 25 000 livres, soit environ 30 000 euros. Un peu plus tôt dans l'année, Roddy s'était déjà fait prélever la pomme d'Adam, l'opération "la plus douloureuse" de sa vie – et elle en connaît un rayon –, ce qui l'avait privée quelque temps de sa voix.