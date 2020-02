Roddy Alves : Poitrine XXL, nouveau visage pour le Ken devenu Barbie

J'ai vécu comme une chenille pendant 36 ans

Roddy Alves avait pris tout le monde de cours, au tout début de l'année 2020. Après s'être éloignée de la sphère médiatique pendant trois mois, elle avait révélé qu'elle était une femme trans sans jamais avoir osé l'évoquer. "J'ai vécu comme une chenille pendant 36 ans, expliquait-elle au Daily Mirror. Désormais, je suis un papillon prêt à s'envoler. J'ai eu besoin de beaucoup de courage pour assumer qui j'étais, et je n'aurais pas pu le faire sans l'amour et le soutien de mon incroyable famille et de mes amis." Pour l'heure, elle a donc fait abaisser son implantation capillaire au niveau du front, a modifié ses tempes à l'aide d'implants en titane et s'est occupée de sa mâchoire, de son front et des os qui entourent ses yeux. Elle espère que, par la suite, les passants cesseront de la prendre pour un homme. Attendons que son visage retrouve forme humaine pour découvrir le résultat !