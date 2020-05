Andrea Rinaldi, un jeune footballeur de 19 ans, meurt en plein entraînement

View this post on Instagram

Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia #Atalanta, profondamente colpiti, partecipano commossi al dolore dei familiari e del @aclegnano per la scomparsa di Andrea #Rinaldi. Ciao Andrea... President Antonio Percassi and the whole Atalanta family offer Andrea Rinaldi's relatives and A.C. #Legnano their deepest and most sincere condolences. Ciao Andrea...