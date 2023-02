Andrés Iniesta bientôt papa pour la cinquième fois !

C'est un nom que les amoureux de football n'ont certainement pas oublié. Andrés Iniesta a illuminé les matchs du FC Barcelone et de la sélection espagnole durant plus d'une décennie. D'une élégance rare, le joueur de 38 ans a formé avec Xavi et Sergio Busquets l'un des tous meilleurs milieu de terrain de l'histoire du football, raflant tout sur son passage. Après 675 matchs avec le club catalan, il a décidé de vivre une nouvelle aventure en 2018 en partant pour le Japon et le club du Vissel Kobe.

Visiblement très heureux en Asie, Andrés Iniesta est devenu une véritable star au Japon et lui est sa femme, Anna Ortiz, semblent très heureux. Le couple a vécu de bons et de moins bons moments dans leur histoire. Après un superbe mariage en juillet 2012, ils ont eu la douleur de perdre un enfant, la femme du footballeur faisant une fausse couche. "Ce sont des moments très difficiles et nous vous sommes reconnaissants de respecter notre intimité. Nous sommes sûrs que de la-haut, le petit nous aidera... Une bise à tous", écrivait l'ancien coéquipier de Lionel Messi à l'époque. Depuis, les choses vont beaucoup mieux et les deux espagnols sont désormais parents de 4 beaux enfants mais ce n'est visiblement pas terminé...

Je t'attends... J'ai tellement hâte ! Super maman !

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 41 millions d'abonnés, Andrés Iniesta vient de faire une annonce qui va faire très plaisir à ses fans. En effet, le champion du monde a dévoilé ce mardi 21 février qu'il allait devenir papa pour la cinquième fois ! Pour l'occasion, celui que l'on surnomme Casper en raison de la pâleur de sa peau a posté une jolie photo de sa femme et lui, dans l'ombre et sur fond blanc, ce qui permet de voir le ventre déjà très rond de la jeune maman ! "Je t'attends... J'ai tellement hâte ! Super maman !", se réjouit le sportif.