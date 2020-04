Xavi Hernandez : La légende du Barca donne 1 million d'euros contre le Covid-19

View this post on Instagram

La nostra famlia s'uneix a la lluita contra el COVID-19 de la ma de l'Hospital Clnic de Barcelona. Dna suport a #respostacoronavirus i fes la teva donaci a travs del web de l' @hospital_clinic . Entre tots ho aconseguirem! @nuriacunillera81 Nuestra familia se une a la lucha contra el COVID-19 de la mano del Hospital Clnic de Barcelona. Apoya a #respostacoronavirus y haz tu donacin a travs del web de @hospital_clinic . Entre todos lo conseguiremos! @nuriacunillera81 Our family has joined the fight against COVID-19 with Hospital Clnic in Barcelona. Please help #respostacoronavirus and make your donation via the web @hospital_clinic Together we can beat this!! @nuriacunillera81