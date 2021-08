Anémone incertaine de l'identité du père de son fils Jacob : il dévoile le résultat d'un test ADN

Il y a assez peu d'acteurs qui ont su rester sur le devant de la scène tout au long de leur carrière et Anémone en fait clairement partie. Révélée avec la troupe du Splendid et son cultissime rôle de Thérèse dans Le père Noël est une ordure aux côtés de Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et Gérard Jugnot, elle a su faire fructifier ses beaux débuts. Très présente au cinéma, à la télévision et au théâtre, elle fait partie des visages que les Français connaissent bien et on pourra la retrouver ce soir dans le film de Riad Sattouf, Jacky au royaume des filles. Elle y partage l'affiche avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg et Didier Bourdon.

Si la carrière professionnelle de l'actrice qui s'est éteinte le 30 avril 2019 est très connue, elle a su être discrète sur sa vie privée. Mère de deux enfants, Jacob et de Lily, elle a été en couple avec le réalisateur Philippe Galland. C'est avec lui qu'elle a eu sa fille, mais pour ce qui est de son fils, l'histoire est un peu plus compliquée... Si le réalisateur a adopté et élevé Jacob, sa mère a toujours été claire avec lui, il n'est pas son père biologique. "Ma mère ne m'a jamais caché qu'elle pensait que mon 'vrai' père était Pascal Aubier. Tout en me disant que ce pouvait aussi être un Américain... Pascal me ressemblait et on rigolait souvent avec ça", expliquait-il dans un article du Parisien en mai 2021.

Souhaitant lever le doute sur ce père dont il ne connaît pas l'identité, Jacob a pris une décision radicale. "Récemment, on a fait des tests ADN et Pascal est bien mon père", a-t-il déclaré. C'est donc bien Pascal Aubier, acteur et réalisateur de 78 ans qui est son père. Une très bonne nouvelle pour le jeune homme de 42 ans qui conclut : "Je n'ai plus ma maman, donc je suis content d'avoir deux pères !".