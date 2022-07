Angèle canon en bikini : grosse éclate dévoilée en vidéo depuis les coulisses de sa tournée !

Sur les autres images du diaporama, on la découvre aussi en train de chanter sur scène, admirative d'un tee-shirt à l'effigie de Britney Spears et de Justin Timberlake (ex-couple iconique), en train de regarder la série Stranger Things lors d'une pause entre deux dates ou encore avec sa fidèle amie Pépette (son chien de compagnie) . "Libre, me voila !!!!!!!!" écrit-elle en légende. Une tournée qui semble décidément intense et trépidante pour la chanteuse belge !