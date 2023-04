Angele : Soutien gorge en strass et micro jupe, elle a enflammé Coachella

Elle est la chanteuse belge qui a fait danser les Américains cette année ! Pour cette nouvelle édition du festival californien de Coachella, Angèle s'est faite largement remarquée. En effet, c'est dans une tenue endiablée que l'interprète de Bruxelles a mis le feu à la scène. En soutien-gorge en strass et micro jupe brillante, la jeune femme de 27 ans était toute aussi sexy qu'enthousiaste à l'idée de monter sur scène. Sur Instagram, la belle Belge a dévoilé des clichés de sa tenue, alors qu'elle était en coulisses. De nombreuses personnes sont ainsi en train de la préparer. Dévoilant sa splendide tenue, elle est prête pour enflammer Coachella. En effet, sur les photos diffusées par la suite, on peut la voir chanter sur scène.

Angèle chante devant un parterre de célébrités

Et comme pour chaque édition, les stars ont trouvé des looks tout aussi tendances que brillants pour cette nouvelle édition de Coachella. Camila Cabello , Hailey et Justin Bieber , Paris Jackson , The Weeknd et sa compagne Simi Khandra, Irina Shayk , Lewis Hamilton étaient bel et bien présents. Un parterre de célébrités qui n'a pas impressionné Angèle, bien qu'elle ait eu en tête ô combien chanter à Coachella était une magnifique opportunité pour sa carrière.