Diaporama : Angele : Soutien gorge en strass et micro jupe, elle a enflammé Coachella

Angele : Soutien gorge en strass et micro jupe, elle a enflammé Coachella

Elle est la chanteuse belge qui a fait danser les Américains cette année ! La chanteuse belge Angèle (robe Chanel) assiste à la cérémonie "Billboard Women In Music" à Inglewood (Californie). © BestImage, Backgrid USA

Pour cette nouvelle édition du festival californien de Coachella, Angele s'est faite largement remarquée. Angèle (Artiste féminine et Album le plus streamé d'une artiste féminine "Nonante-Cinq") lors de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC

En soutien-gorge en strass et micro jupe brillante, la jeune femme de 27 ans était tout aussi sexy qu'enthousiaste à l'idée de monter sur scène. © Instagram, Angèle

Dévoilant sa splendide tenue, elle est prête pour enflammer Coachella. En effet, sur les photos diffusées par la suite, on peut la voir chanter sur scène. © Instagram, Angèle

Angèle fait définitivement partie des grands artistes ! Angèle (Artiste féminine et Album le plus streamé d'une artiste féminine "Nonante-Cinq") lors de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC

