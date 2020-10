Angélique (Koh-Lanta) chez le chirurgien pour réparer une erreur de jeunesse

Quand elle était plus jeune, Angélique a souhaité se faite un piercing au niveau de la lèvre. Mais depuis, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (en 2018) l'a enlevé et avait donc un trou un peu en dessous de sa lèvre. Gênée par ce détail, la jeune femme de 26 ans a pris une grande décision comme elle l'a annoncé en story Instagram, le 29 octobre 2020.

Ce matin, Angélique avait rendez-vous chez le chirurgien comme elle l'a expliqué à ses abonnés. "J'ai trop trop hâte. J'ai rendez-vous pour me faire enlever le trou de la lèvre. Je vous dirai si ça fait mal, le prix... Je le fais à Nice chez mon chirurgien", a-t-elle expliqué avant d'arriver au cabinet. Une fois sur place, celle que l'on peut actuellement suivre dans Les Anges 12 a admis auprès de ses fans qu'elle était quelque peu stressée. "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça... On a fait une anesthésie. Quelle idée encore ! Ne faites pas de piercing avant de réfléchir, un conseil", a-t-elle poursuivi.

Heureusement, tout s'est bien passé pour Angélique. La candidate de télé-réalité bodybuildée a dévoilé sa lèvre "blanche à cause de l'anesthésie" une fois l'opération terminée. Elle a ensuite donné ses impressions. "C'est largement supportable, pas pire qu'un tatouage. Après, il m'a fait une petite incision, il m'a fait au laser à l'intérieur et à l'extérieur, puis il m'a fait un petit point. Ça dure cinq à dix minutes et ça coûte 150 euros. Donc ça va mais c'est plus cher que le piercing donc du coup faut réfléchir avant de se faire percer pour rien", a-t-elle prévenu ses fans qui pourraient avoir envie de faire le même choix qu'elle.