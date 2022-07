Angus T. Jones (Mon oncle Charlie) méconnaissable : l'enfant star a désormais une barbe immense !

Les téléspectateurs l'ont vu grandir, grandir, jusqu'à ce que tout le monde perde un peu sa trace. Angus T. Jones a fait les belles heures de la série Mon oncle Charlie dans les années 2000 en incarnant, auprès de Charlie Sheen pendant plus d'une décennie, le jeune Jake Harper. Ce rôle, qui l'a rendu si populaire à l'époque, le comédien l'a accepté alors qu'il n'avait que 10 ans. Mais le temps file et, aujourd'hui, le voilà devenu homme.

Le 7 juillet 2022, Angus T. Jones a effectivement été aperçu pour la première fois depuis près d'un an, en compagnie de son jeune frère Otto, alors qu'ils se rendaient ensemble au restaurant Gen Korean BBQ House dans la vallée de San Gabriel à Los Angeles. L'ancien enfant star, méconnaissable de nos jours, portait un bonnet gris, un T-shirt avec l'inscription "Ticket Master Sucks", un short noir, des baskets... et une très (très) longue barbe.

On l'a peut-être perdu de vue depuis la fin de la série Mon oncle Charlie, mais Angus T. Jones a été l'enfant star de la télévision le mieux payé pendant de nombreuses années, gagnant jusqu'à 350 000 dollars par épisode. Il avait finalement quitté le programme pour des raisons religieuses après avoir redécouvert sa foi chrétienne. L'acteur avait alors prié le public, via Youtube, de ne plus jamais regarder le show qui l'a fait connaître pour éviter de se mettre "des saletés en tête".

Difficile de le reconnaître, aujourd'hui, puisque plus que personne ne l'a vu à l'écran depuis son apparition dans le film Date limite, de Todd Phillips, en 2010 et sa participation à la 4e et dernière saison de la série Hannah Montana, puis à Horace and Pete. Il ne faut pas s'en faire, pour autant, pour Angus T. Jones. Il semblerait que, malgré cette retraite un peu prématurée, le jeune comédien de 28 ans ne manquerait pas tellement d'argent. Selon Celebrity Net Worth, sa fortune s'élèverait actuellement à 20 millions de dollars. Des "saletés en tête", mais beaucoup de billets à la banque...