Animaux stars : Bernard Montiel reçoit Chanee, spécialiste des gibbons

Samedi 7 mars 2020 à 17h30 sur la chaîne Animaux, Bernard Montiel reçoit un activiste écologique, Chanee. Fondateur de l'association Kalaweit, Chanee vit en Indonésie et consacre sa vie à la préservation des gibbons.

Son visage n'est pas inconnu du grand public, car c'est lui qui présente depuis 2017 l'émission Sur la terre... avec Muriel Robin. Fin connaisseur des gibbons, il a publié son premier livre, Le Gibbon à mains blanches (Éditions Presses du Midi) en 1996, alors qu'il n'est encore que lycéen.

Passionné et déterminé à agir pour la planète, Chanee a acheté en 2012 des terres en Indonésie afin de constituer une réserve naturelle. Une chose rendue possible quand il a obtenu la nationalité indonésienne. Il parlera donc à Bernard Montiel de ses convictions et de son combat.

Bernard Montiel a déjà reçu de nombreuses stars dans son émission. La belle Élodie Gossuin a ainsi passé un doux moment avec un spitz nain panda, le chanteur Michel Fugain a fait la connaissance d'un hérisson, Énora Malagré d'une mygale ou encore Alexandra Vandernoot avait sympathisé avec des serpents. Plus récemment, ce sont deux autres Miss qui ont fait une apparition dans l'émission : Maéva Coucke et Vaimalama Chaves. David Douillet s'est aussi livré à l'animateur il y a peu.

Rendez-vous le 7 mars 2020 à 17h30 pour ce numéro inédit d'Animaux stars.