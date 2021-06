Anna Kournikova : Pourquoi avait-elle mis fin brutalement à sa carrière ?

Joyeux anniversaire Anna Kournikova ! L'ancienne sportive russe, installée en Floride aux Etats-Unis avec son mari le chanteur Enrique Iglesias et leurs trois enfants, fête ses 40 ans. Discrète depuis qu'elle a quitté les courts, la star profite de sa nouvelle vie loin des projecteurs. Mais pourquoi avait-elle arrêté le tennis ?

En 2003, Anna Kournikova prenait sa retraite de joueuse professionnelle après avoir commencé à jouer au tennis dès l'âge de 5 ans ! Une fin de carrière notamment liée à des douleurs physiques trop intenses. L'ex-joueuse avait été blessée au dos et ses médecins ne faisaient que rallonger son temps de guérison, d'abord prévu pour trois mois puis pour un an. "Je n'avais jamais prévu ou pensé que ça se passerait comme ça. Mon dos m'a vraiment forcé à arrêter. Cela avait tellement empiré que je ne pouvais même plus lasser mes chaussures, vraiment. Je me serais retrouvée dans une douleur atroce. Je faisais de six à huit heures d'entrainement par jour depuis mes 5 ans", avait-elle confié au magazine People. Ce n'était pas la première fois qu'elle souffrait de problèmes corporels après une blessure au pied et au pouce.

Anna Kournikova termine alors sa carrière sur le circuit à la 305e place du classement WTA après avoir atteint la 8e place mondiale, son meilleur classement, en 2000. En 1999, elle avait même atteint la 1ere place mondiale mais en double (où elle a longtemps été associée à la Suissesse Martina Hingis). Toutefois, la joueuse qui a disputé à cinq reprises le tournoi parisien de Roland-Garros - elle n'a jamais été plus loin qu'en 8e - continuera ponctuellement au fil des années d'apparaitre lors de matchs de charité ou pour divers évènements médiatiques.

Anna Kournikova a cumulé 3,5 millions de dollars de gains en tournoi. Mais c'est sans conteste ses partenariats avec des marques - elle a eu une carrière de mannequin - qui a surtout bâti sa fortune aujourd'hui estimée par Celebrity Net Worth à 50 millions. Elle a notamment été associée à la marque de sous-vêtements Berlei, à celle des montres Omega ou encore à Adidas.