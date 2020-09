Annabelle Belmondo : Canon en robe transparente à la Mostra de Venise

The World to Come raconte l'histoire de deux couples, à la frontière de la Côte Est américaine au milieu du XIXe siècle, luttant contre les difficultés et l'isolement dans un paysage splendide, mais éprouvant, qui les met au défi à la fois physiquement et psychologiquement. Annabelle Belmondo avait sorti le grand jeu pour la découvrir.

The World to Come est en compétition à la 77e Mostra de Venise et prétend au Lion d'or, prix décerné au meilleur film. Cate Blanchett, présidente du jury, et ses collègues ont la lourde tâche de décider du lauréat.