Annabelle Belmondo : Matinale et stylée à la Fashion Week de Milan

Grâce à sa Fashion Week, Milan jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Cette folle semaine consacrés aux nouvelles collections prêt-à-porter s'est poursuivi vendredi 21 février 2020. Annabelle Belmondo en a goûté la ferveur en assistant au défilé Tod's.

La maison Tod's a présenté sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021 en tout début de journée. Les chanceux invités du défilé avaient rendez-vous à 9h30, un horaire matinal et respecté par Annabelle Belmondo. La petite-fille de Jean-Paul Belmondo était assise au premier rang et a suivi avec attention les passages des mannequins, dont faisaient partie les omniprésentes Bella Hadid et Kaia Gerber.

La nièce de la défunte Lady Diana, Kitty Spencer, la fille d'Alessandro Ruspoli, Mélusine Ruspoli, ainsi que le top model Coco Rocha étaient également de la partie.