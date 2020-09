AnnaLynne McCord : Canon en bikini avec Dominic Purcell et ses mains baladeuses

La relation d'AnnaLynne McCord et Dominic Purcell est suivie par leurs fans respectifs comme les épisodes des séries Prison Break et 90210 ! Après deux ruptures, le couple s'est à nouveau reformé. Les deux acteurs ont récemment été surpris à la plage, échangeant des baisers plein de passion.

Le confinement allégé, les célébrités américaines profitent de leur liberté de mouvement retrouvé. AnnaLynne McCord et Dominic Purcell prennent l'air et le soleil à la plage. Ils ont passé leur après-midi du vendredi 11 septembre sur celle de Huntington, près de Los Angeles, en Californie.

Dominic Purcell s'y était rendu pour faire du surf. Avant d'enfiler sa combinaison et de se mesurer aux vagues, il s'est allongé sur le sable près de sa compagne. Les amoureux ont discuté et se sont embrassés avec fougue. L'acteur de 50 ans et ancien détenu superstar de Prison Break n'a pas pu s'empêcher de toucher et caresser sa bombe, canon dans un bikini violet.

Visiblement, tout va bien entre Dominic et AnnaLynne. Ils faisaient l'objet de soupçons de rupture en 2017, après que le comédien ait été surpris dans les tribunes du tournoi de tennis Roland-Garros à Paris, en compagnie d'une autre femme.

L'histoire d'amour entre Dominic et AnnaLynne a commencé en 2011. Ils se sont séparés à deux reprises, en 2014 puis en 2018, et se sont réconciliés à chaque fois.