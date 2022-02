Anne Caillon quitte Demain nous appartient : attristée, une star de la série lui rend un bel hommage

C'est une page qui se tourne pour Anne Caillon. La comédienne a annoncé son départ de Demain nous appartient, pour laquelle elle interprétait le rôle de Flore Vallorta depuis 2017, soit depuis le lancement de la fiction sur TF1. Un départ qui se fait dans la douceur et sans amertume aucune comme elle l'a confié lors d'une interview pour Télé Loisirs tout récemment. Anne Caillon se réjouit même de pouvoir se consacrer à de nouveaux projets. Reste que les adieux ont été déchirants sur le tournage de la série quotidienne, notamment avec certaines co-stars qu'elle côtoyait depuis plusieurs années. Parmi elles, il y avait notamment Hector Langevin, avec qui elle a noué une solide relation.

Très attristé à l'idée qu'il ne donnera plus la réplique à sa maman adoptive à l'écran, celui qui prête ses traits au personnage de Bart lui a adressé un tendre hommage sur Instagram. En légende de plusieurs photos retraçant leur aventure ensemble, il salue son talent tout en lui reconnaissant de nombreuses qualités humaines. "Il m'a suffi d'une seconde le 31 Mai 2017 pour savoir que Bart avait dans son chemin une alliée résistante à toute épreuve, mais il m'a également suffi de cette même seconde pour savoir que tu allais être la meilleure partenaire de jeu que je puisse avoir. En 4 ans, chaque seconde à tes côtés n'ont été que des moments de bonheur. Chaque seconde d'interprétation de ton rôle de Flore n'ont été que justesse et leçons. Je t'admire si fort Anne. Tu as été pour moi une confidente et une amie, tu as su me pousser quand j'en avais besoin et m'épauler sans jamais émettre aucun jugement. En une seconde, on se comprenait, en une seconde, on riait ou pleurait", lit-on.

Des souvenirs "cristallisés" dans son coeur et sa mémoire et qu'il compte chérir. "Je sais qu'on ne s'oubliera jamais", assure-t-il. Et de conclure avec amour : "Bart a perdu sa maman, Hector a gagné une amie." Touchée, Anne Caillon a repartagé cette publication sur son propre compte Instagram.