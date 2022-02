Demain nous appartient : Une actrice emblématique quitte la série, révélations et explications

Il faut s'y faire, aucun rôle n'est assuré dans les séries quotidiennes. Comme Plus belle la vie, le feuilleton de TF1 Demain nous appartient se sépare de temps à autres de certains des ses personnages les plus emblématiques. La production a récemment pris la décision de mettre en retrait de l'antenne celui de Flore Vallorta, présente depuis le début en 2017. Jouée par Anne Caillon, elle a été présente dans de nombreuses intrigues mais très prochainement, son histoire touchera à sa fin. La raison ? Sa descente aux enfers qui l'a mené à la folie.

"Elle a décroché. Elle a accumulé beaucoup d'échecs dans sa vie sentimentale. Elle n'y croit plus, elle perd complètement pied. Elle n'est plus dans la réalité. Pour s'attaquer et mettre en danger Maxime, qu'elle considère comme son fils, c'est qu'elle est vraiment partie. Pour moi, ce n'est plus elle qui est là...", a confié son interprète lors d'une interview pour Télé Loisirs. Ainsi, Flora Vallorta va être internée en hôpital psychiatrique. "On n'a pas le choix, il faut arrêter cette dame (Elle rit). C'est déjà très sympa de ne pas la mettre en prison. Mais il paraît que je fais un peu de peine donc...", a annoncé Anne Caillon.

Cette issue malheureuse rend donc encore possible un éventuel retour dans le futur : "C'est quelque chose qui se déciderait entre la production et moi en cas de désir mutuel. (...) On verra. En tout cas, je ne suis pas morte !" Mais encore faudrait-il trouver une manière de la réintroduire dans la fiction. Car dernièrement, la comédienne estime que son personnage "n'était pas très nourri" et qu'elle n'avait "pas grand-chose à défendre".

L'après Demain nous appartient

Anne Caillon n'a en tout cas aucune amertume vis-à-vis de cette décision et se réjouit de pouvoir se consacrer à de nouveaux projets. Elle compte déjà rebondir avec un long-métrage pour lequel elle donnera la réplique à Camille Lou, ainsi qu'avec les tournages de deux téléfilms. Par ailleurs, la jolie brune de 48 ans est heureuse de pouvoir retrouver son rôle de maman, elle qui a trop longtemps été séparée de sa fille en ne vivant pas quotidiennement avec elle. "C'est tombé à point nommé dans ma vie. Je n'aurais pu rêver mieux, c'était l'occasion rêvée. Le rythme de tournage de DNA est difficile à tenir quand on a une vie de famille. Ma fille me manquait beaucoup. Quand j'ai commencé Demain nous appartient, elle avait 5 ans, elle vient d'en avoir 10. Elle débute sa pré-adolescence, une période qui peut être compliquée. C'est bien que je sois plus présente à ses côtés à Paris !", explique-t-elle encore. Ainsi, elle n'a "aucun regret !"