Anne-Claire Moser (Ça peut vous arriver) maman : l'une de ses filles est atteinte d'une maladie génétique très rare !

Quand elle ne plaide pas en faveur des auditeurs de RTL et des téléspectateurs de M6 dans l'émission de Julien Courbet Ça peut vous arriver, Anne-Claire Moser mène un combat de tous les jours. Véritable maman poule, elle est à la tête d'un charmant duo de deux petites filles : la première Romane, âgée de 10 ans, et la seconde Violette, âgée de 7 ans et demi. Cette dernière est atteinte d'une maladie génétique rare : le syndrôme MED13L qui se manifeste par de nombreux troubles cognitifs. Pour la petite Violette, ce syndrôme est également associé à un retard global du développement, de grosses difficultés de langage et d'apprentissage, des troubles de la vision ainsi qu'une surdité quasi complète...

Sur son compte Instagram, Anne-Claire Moser évoque très souvent cette maladie et n'hésite jamais à faire de belles déclarations à sa petite fille, notamment lorsque celle-ci doit subir des opérations à répétition. "Il y a 7 ans je devenais maman pour la deuxième fois et on sautait dans l'inconnu en découvrant cet autre monde, celui de la différence. C'est peu dire qu'on est parti de très, très loin mais chaque jour désormais, je me bats pour que jamais tu ne sois dans l'indifférence. Avec toi j'ai découvert une détermination et un courage qui j'ignorais posséder. (...) T'avoir mise au monde reste pour moi une émotion indescriptible, ce mélange de joie et de peur panique. Cette joie ne nous a jamais quittés. La peur elle, cette saleté de lame de fond, est toujours là mais je la tiens à bonne distance, crois moi", déclarait-elle avec tendresse pour célébrer le 7ème anniversaire de sa fille en septembre 2022. Aujourd'hui, Violette a déjà subi de nombreuses opérations consistant à lui ouvrir le crâne pour y poser un implant afin de régler sa surdité. Mais les dernières interventions se sont mal passées et la petite a échappé au pire...