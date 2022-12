Anne-Élisabeth Lemoine maman : rare anecdote sur son fils aîné Arthur dévoilée en direct

Derrière son image d'animatrice un peu gaffeuse et tête en l'air, Anne-Élisabeth Lemoine est avant tout une maman comblée et épanouie. Cependant, la présentatrice met un point d'honneur à garder sa vie privée sous clé. Que ce soit en plateau ou sur ses réseaux sociaux, la blonde de 52 ans ne parle que très rarement de son cercle familial. Ce vendredi 9 décembre 2022 pourtant, elle s'est laissée aller à raconter une tendre anecdote à propos de son fils aîné, Arthur.

Alors qu'elle s'apprêtait à recevoir le comédien Philippe Torreton, venu faire la promotion de son livre intitulé Anthologie de la poésie française sur le plateau de C à Vous, Anne-Élisabeth Lemoine a profité de cette occasion pour revenir sur une charmante anecdote de famille. "Mon poème à moi, c'est celui qu'avait écrit mon fils Arthur quand il avait huit ans et que le chanteur Grégoire avait bien voulu mettre en musique", a-t-elle lâché avant de lancer la diffusion de ces images datant de 2015. Sur ce court extrait vidéo, on aperçoit le chanteur reprendre en musique le poème écrit par le jeune fils de l'animatrice. "Je dis soleil et le mot brille, je dis sauterelle et le mot grille. Je dis pourquoi car je ne sais pas qu'il y a un endroit qui n'est rien que pour moi (...)", peut-on entendre l'artiste fredonner au son de sa guitare. Très émue, l'animatrice, a quant à elle, les larmes aux yeux.

Une mère poule un peu trop stricte

"On a tous un vers en nous, un bout de tirade, une expression, un bout de poésie quelque part ou une chanson, la poésie réconcilie tout le monde", a-t-elle enchaîné avec émotion avant de présenter son invité. Malgré sa discrétion, l'épouse de Philippe Coelho laisse occasionnellement quelques détails de sa vie privée lui échapper. Ainsi, début 2022, l'animatrice révélait avoir été en conflit avec son fils durant le premier confinement. "J'ai beaucoup, beaucoup grondé mon fils pendant la pandémie parce que justement, il faisait partie de cette jeunesse qui parfois ne respectait pas les règles du confinement. Mais je regrette de l'avoir fait", confiait-elle alors. En espérant que mère et fils ont pu se pardonner depuis...