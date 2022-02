Anne-Elisabeth Lemoine victime d'une "chute impressionnante" dans C à vous : elle se retrouve... sans chaussures !

L'incident a suscité un gros fou rire de la part d'Anne-Elisabeth Lemoine. Mardi 15 février 2022, l'animatrice est apparue hilare dans C à vous au moment de reprendre l'antenne après avoir lancé un magnéto consacré à Jean-Jacques Goldman. "Pardon, je viens de faire une chute !", a-t-elle peiné à articuler pour expliquer son état, elle qui s'est dévoilée quelque peu décoiffée et surtout... sans chaussures !

Son invitée Faustine Bollaert a alors souhaité préciser qu'il s'agissait d'une "chute impressionnante !" en lâchant un sourire. La figure de France 2 s'est tout de même plus sérieusement inquiétée de savoir si Anne-Elisabeth Lemoine ne s'était pas blessée. "Ça va ? Ça va ?", lui a-t-elle demandé. "Mais oui ça va ! Donc je suis... Attendez... Voilà", a répondu l'animatrice tout de même un peu déboussolée par l'incident qui n'a pas été filmé et qui l'a laissée "sans chaussures, pieds nus maintenant du coup", comme s'est amusée à le souligner Faustine Bollaert.

Finalement, la femme de l'architecte Philippe Coelho et maman de deux enfants, Arthur (né en 2004) et Vasco (né en 2013) a retrouvé son sérieux pour lancer la session musicale en live de l'émission. "Pardon, excusez-moi, je suis désolée. En 1985, Michael Jones co-écrivait 'Je te donne' avec Jean-Jacques Goldman. Il est ce soir sur la scène de C à vous", a-t-elle annoncé.

Anne-Elisabeth Lemoine recevait Faustine Bollaert à l'occasion du lancement de son nouveau programme de divertissement, Un flirt et une danse. Le but est simple : plusieurs candidats âgés entre 23 et 80 ans ont accepté de se rencontrer pour la première fois sur le plateau autour d'une danse. Une fois leur prestation terminée, ils ont eu le choix de se revoir ou de s'arrêter là. "La promesse, c'est une rencontre. Après, ce que les célibataires en font, ça leur appartient. Au mieux, ils rencontrent quelqu'un. Au pire, ils passent un bon moment", avait déclaré Faustine Bollaert dans les colonnes du Parisien. Pour célébrer l'amour, elle s'entourait en outre de trois personnalités très connues : Sheila, Elodie Frégé et Agustin Galiana.