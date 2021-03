Anne-Elisabeth Lemoine : "On s'engueule à longueur de soirées", confidences sur son fils Arthur

Le 4 mars 2021, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes d'un nouveau numéro de C à vous, sur France 5. Et en cours d'émission, la présentatrice âgée de 50 ans a fait de rares confidences sur l'un de ses fils.

Maxime Lledo, étudiant en sciences politiques de 22 ans, est l'un des visages connus des Grandes Gueules (RMC Story). Et récemment, il est devenu en quelque sorte le porte-parole de la jeune génération affectée par la crise liée au coronavirus avec son livre Génération fracassée : plaidoyer pour une jeunesse libre (sortie aux éditions Fayard, le 3 mars 2021). Il y met notamment en avant les conditions d'études compliquées, le manque de liberté pour se rassembler ou l'impossibilité de voyager. Nombreux sont les jeunes à avoir eu l'impression d'être abandonnés par le gouvernement pendant un moment et que la crise ait créé un conflit des générations.

Anne-Elisabeth Lemoine en savait quelque chose puisqu'elle a un fils âgé de 17 ans, Arthur. Et, parfois, leur relation est quelque peu tendue quand ils évoquent ce sujet. "J'hésite à offrir votre livre à mon fils qui a 17 ans parce que ça va le radicaliser un peu plus. Parce que déjà qu'on s'engueule à longueur de soirées autour de cette question d'être solidaires, de combattre tous ensemble contre cette épidémie et de pas monter les générations les unes contre les autres, j'hésite. Par ailleurs, vous êtes brillant", a confié la présentatrice. Des paroles qui ont touché Maxime Lledo. Il lui a notamment demandé de la tenir au courant quant à l'avis de son ado concernant son livre. "Ah bah il va être d'accord malheureusement", a-t-elle conclu.

En décembre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine se confiait sur son rôle de maman "comme les autres" auprès de Télé 7 jours. Elle avait notamment expliqué qu'avant d'entamer sa journée de travail bien remplie, elle mettait un point d'honneur à passer un moment privilégié avec Vasco (7 ans, né de son union avec l'architecte Philippe Coelho) : "Chaque matin, nous faisons un jeu, tous les deux, dans le lit. C'est notre moment. C'est dur, parfois, mais je sais que je ne suis pas la seule."