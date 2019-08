Anne Hathaway, enceinte, ose la robe sexy avec son ventre rond

Enceinte avec un ventre déjà bien rond, Anne Hathaway n'en est pas moins audacieuse en matière de looks. Le 8 août 2019 à New York, l'actrice américaine de 36 ans a fait une apparition remarquée lors de la première d'un spectacle de Broadway intitulé Sea Wall/A Life. Une soirée pour laquelle elle était accompagnée de son mari, l'acteur Adam Shulman. Il s'agit d'une pièce dans laquelle joue son copain Jake Gyllenhaal, à qui elle a donné la réplique dans Love, et autres drogues en 2010.

C'est vêtue d'une robe fuchsia à découpes savamment placées sous sa poitrine que la star a pris la pose sur le tapis rouge. Une pièce sur mesure signée du créateur américain Brandon Maxwell, comme la comédienne l'a elle-même annoncé sur Instagram le 27 juillet : "@brandonmaxwell, comme si ce n'était pas suffisant de me faire à moi et mon ventre une robe qui tue, tu y ajoutes cette étiquette. Merci, nouvel ami." Le styliste avait en effet fait preuve d'une gentille et drôle attention en ajoutant une étiquette "Anne + 1".