Anne Hidalgo, Nicoletta et son époux remercient le personnel soignant à table !

Il y a ceux qui applaudissent sur leur balcon à 20h – bien que la coutume ait perdu un peu de sa superbe depuis le déconfinement, le 11 mai dernier – et il y a ceux qui mettent les petits plats dans les grands. Pour remercier et régaler le personnel soignant qui se bat depuis des mois contre la pandémie du coronavirus, la gastronomie est entrée en jeu. Le 7 septembre 2020, Gérard Idoux et Brigitte Milhau ont donc décidé d'ouvrir les portes de leur restaurant, le célèbre Récamier – situé dans le septième arrondissement de Paris – et invité en particulier des équipes de la Pitié-Salpétrière. Comme quoi, célébrer la bravoure des Français peut se faire tout en se léchant les babines.

Pour assister à cette chaleureuse initiative, de nombreux invités étaient conviés. La Maire de Paris Anne Hidalgo, Laurent Dassault et sa compagne Mayassa Dardari, Nicoletta et son époux Jean-Christophe Molinier, Michel Lafon, Jean-Claude Mailly, Philippe Labro, Jean-Claude Blanc, Bernard Kouchner, Marek Halter, Jean-Luc Allavena, l'Imam Hassen Chalghoumi ou encore Jean-Luc Allavena.

Après avoir affronté la crise sanitaire actuelle, et alors que l'effort est encore en cours avec une deuxième vague inquiétante, le personnel soignant de l'APHP – Assistance Publique - Hôpitaux de Paris – a pu bénéficier d'un joli moment de détente. Auprès de toutes ces femmes et de tous ces hommes de l'ombre, Martin Hirsch, le Directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Bernard Emié, le Directeur de la Direction générale de la Sécurité extérieure) et Jean-Philippe Spano, le chef de service du département d'Oncologie médicale à l'Hôpital de la Pitié - Salpétrière ont aussi profité des festivités. Du coeur sur la main au ventre plein, il n'y avait donc qu'un pas...