Anne-Laure Bonnet : La journaliste fait le buzz avec une photo topless

Elle a longtemps fait le bonheur des émissions de sport en France, mais depuis quelque temps, Anne-Laure Bonnet a décidé de partir de l'autre côté des Alpes pour participer à une talk-show autour du football en Italie. Si l'on adore le style d'un Laurent Paganelli, toujours plein d'humour, celui de la journaliste de 44 ans n'est pas mal non plus. Polyglotte, elle parle, en plus du français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le portugais, ce qui lui a permis d'interviewer la plupart des stars du championnat de France dans leur langue maternelle. Faisant d'elle une figure très connue et très appréciée des amateurs de football en France.

En plus de son professionnalisme et de son talent, Anne-Laure Bonnet a la chance de posséder un physique très avantageux. Toujours très discrète sur sa vie privée et sentimentale, elle a en revanche toujours fait savoir qu'elle elle ne compte pas avoir d'histoire d'amour avec un footballeur, comme elle l'a expliqué par le passé. "Cela me rendrait malade d'entendre que j'ai la cuisse légère. Je me suis toujours interdit d'avoir une relation avec un joueur. Je suis peut-être passée à côté de belles histoires, mais c'est un choix. Et je ne le regrette pas", assurait Anne-Laure Bonnet à Gala, dans une interview accordée en août 2020.

Topless en train de faire du paddle, elle affole Twitter

Très suivie sur Twitter où elle compte plus de 170 000 abonnés, Anne-Laure Bonnet vient de publier une photo qui a énormément fait réagir sa communauté. Actuellement en vacances, la journaliste sportive profite de son temps libre pour s'offrir une belle balade en paddle sur l'eau dans un sublime décor. "Sur le chemin du retour", écrit-elle simplement en commentaire, mais c'est la photo en elle-même qui a vraiment fait réagir son auditoire. Sur le cliché, on peut voir l'ancienne présentatrice de dos et totalement topless ! De quoi affoler les compteurs de sa publication qui affiche déjà plus de 6.000 likes et plus de 400 commentaires en moins de 24 heures !