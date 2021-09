Anne-Laure (Star Ac') dévoile l'énorme pactole gagné grâce au télé-crochet

Révélée dans la deuxième saison de l'émission culte Star Academy, Anne-Laure Sibon a dévoilé le pactole qu'elle a pu empocher grâce au mythique télé-crochet. Interviewée le 9 septembre 2021 dans le documentaire La nouvelle vie des stars de la télé-réalité, la femme d'Olivia révèle le salaire mirobolant que touchaient les candidats de TF1.

"On était payés 3 000 euros par semaine dans le château. On avait une petite prime je crois de 1 000 euros pour les primes, et après, en tournée, c'était 450 euros par soir. Ça m'a permis de vivre sur mes gains pendant 5 ans quasiment. Donc ça a représenté à peu près la moitié d'un million." Une très (très) belle somme que la jeune femme, désormais installée dans le Tarn depuis 2018, a su utiliser à bon escient.

Même si elle était très jeune au moment de recevoir ces grosses sommes d'argent, la jolie blonde a su faire fructifier son pactole en investissant dans l'immobilier. Après avoir acheté cash son premier appartement, l'interprète du titre La douce vie a investi dans plusieurs appartements qu'elle a mis en location. À l'époque, Anne-Laure payait même l'impôt sur la fortune. Il y a un an, elle a également ouvert avec son épouse une académie destinée aux sportifs, où elle donne des cours de tennis, l'une de ses premières passions. En parallèle, la chanteuse donne également des cours de musique et anime des événements d'entreprise. Si elle n'a pas fait une carrière médiatique dans la chanson, elle est au four et au moulin, et mène la belle vie quand même !

Avis aux fans d'Anne-Laure Sibon, l'ancienne acolyte de Nolwenn Leroy a récemment sorti un troisième album baptisé Il est l'heure (sorti le 30 juin dernier). L'occasion de redécouvrir la voix de l'ancienne élève du château de Dammarie-Les-Lys...