Anne Roumanoff explique pourquoi elle ne porte (presque) plus de rouge (EXCLU)

Il paraît que vous avez profité du confinement pour faire une liposuccion. Est-ce que vous avez développé d'autres hobbies ?

Pas des hobbies mais j'ai créé une association d'aide aux soignants en mars 2020 qui s'appelle Solidarité avec les soignants. On a acheté des masques de protection quand il n'y en avait pas, des gants, des surblouses, et depuis le mois de juin 2020 on équipe les salles de repos des soignants. Donc on organise régulièrement des appels aux dons, des ventes aux enchères, on est débordé de demandes de toute la France.

Est-ce que vous ressentez une pression, en tant que femme, à devoir toujours être impeccable ?

Pas spécialement en tant que femme mais en tant que gourmande ! Quand je regarde les photos de moi c'est comique. Là, en ce moment, je fais quelque chose qui me plait beaucoup. J'ai trouvé un coach et je fais du sport deux fois par semaine, je boxe, je cours, ça a vraiment changé mon tonus. Je ne peux pas manger n'importe quoi pour autant mais j'apprécie beaucoup. Et la boxe j'adore, ça me permets de me défouler sur tous les gens qui m'énervent. Je recommande. Quand on est connu, on doit tout le temps être aimable... ça permet de sortir son agressivité, ça me convient personnellement mieux que le yoga.

Et puisqu'on parle d'apparence, votre histoire d'amour avec le rouge, c'est terminé ?

Non. Mais j'ai plus de trente ans de scène. A un moment, j'ai eu envie de changer. Alors j'ai choisi une chemise multicolore. Après, je verrai bien. Mais il y a un moment où ce rouge, tout le temps, c'était un peu enfermant. J'avais envie de passer à autre chose. Franchement, ça ne perturbent pas les gens que je ne sois pas en rouge, ils viennent me voir pour que je les fasse rigoler !

