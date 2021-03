Anne Roumanoff : "Il a fallu menacer votre fille...", la comique surprise en direct par un auditeur

Au micro de Ça fait du bien, son émission diffusée sur l'antenne d'Europe 1, Anne Roumanoff s'est retrouvée un peu perdue le 9 mars par la faute d'un certain Tony. Cet auditeur se souvenait très bien d'elle mais l'inverse n'était toutefois pas réciproque. Il lui a relaté une anecdote bien précise.

Afin de prouver qu'il l'avait déjà rencontrée et, mieux encore, qu'il avait travaillé pour elle, Tony a alors commencé à relater un souvenir d'époque. "J'ai même une petite anecdote. En fait, c'était pour une émission avec Stéphane Bern. Et donc après vous deviez aller à un anniversaire [au Touquet, NDLR] de quelqu'un de votre famille et il y avait une de vos filles qui ne voulait pas s'y rendre... Nous sommes partis en bas de chez vous pour récupérer vos deux filles pour y aller. Et il a fallu menacer votre fille que j'allais monter la chercher dans son lit. Elle a fini la route à côté de moi, la tête entre les jambes, elle avait peur de regarder la route", a-t-il raconté.

Anne Roumanoff, maman d'Alice (âgée de 26 ans) et Marie (18 ans) nées de son mariage passé avec le producteur Philippe Vaillant, a semble-t-il commencé à avoir de vagues souvenirs. "C'était une émission télé avec Stéphane Bern et Lorant Deutsch. C'est ça ? Ça me dit quelque chose maintenant", a-t-elle lâché au micro. Puis, s'adressant toujours au fameux Tony, elle n'a pas hésité à lui envoyer une petite pique : "Vous êtes souvent rémunéré pour n'avoir aucune discrétion sur la vie privée des personnes célèbres ?"

Ce n'est pas la première fois que la femme en rouge voit sa vie intime être relatée, un chauffeur de taxi l'ayant dégommée dans le passé pour son comportement. Qu'elle se rassure, Tony n'est pas prêt de retravailler pour elle ni de dévoiler de nouveau les coulisses de sa vie puisqu'il est devenu commercial.