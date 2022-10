Anne Roumanoff sous le charme de Patrick Bruel : les stars réunies pour un bel anniversaire à l'Olympia !

Ce jeudi 27 octobre 2022 se tenait à l'Olympia la soirée consacrée aux 3 ans de la chaîne de télévision Olympia TV. De nombreuses personnalités étaient présentes à commencer par Bernard Montiel, l'un des animateurs de la chaîne et qui a lancé la soirée, la directrice d'Olympia TV Delphine Dewost, François-Xavier Demaison, Laurie Cholewa et son mari Greg Levy, Arnaud Chautard, Gerald-Brice Viret, Jean-Marc Juramie, Franck Cadoret, Raphaël Mezrahi, Maxime Guény, Gilles Huzas ainsi que Hervé Vilard.

Anne Roumanoff en mode Bruelmania

Pour célébrer les trois ans d'Olympia TV, Patrick Bruel, présent lors de cette soirée, a donné un showcase privé dans la salle de billard de l'Olympia. Le chanteur de 63 ans a interprété quelques-uns de ses titres cultes, notamment le cultissime Cassez la voix sous les yeux émerveillés d'Anne Roumanoff, présente au premier rang et qui ne s'est pas empêchée de chanter à tue-tête. Telle une midinette ! Un instant rare et précieux que Bernard Montiel a immortalisé avec une vidéo qu'il a partagé sur Twitter ce vendredi 28 octobre. On y voit entre autres François-Xavier Demaison, Anne Roumanoff ou encore Laurie Cholewa hurler : "Casser la voix !" Une courte vidéo qui rappelle la belle époque de la Bruelmania dans les années 1990. "L'ami Patrick Bruel célèbre l'anniversaire, les 3 ans d'Olympia TV, la chaîne du spectacle vivant ! Et les choeurs notamment Anne Roumanoff, Laurie Cholewa et François-Xavier Demaison. Merci Patrick Bruel", a écrit Bernard Montiel en légende de la vidéo.