Anne Sinclair interloquée : elle prend Julien Courbet à parti, qui lui répond cash

Anne Sinclair (72 ans) est riche d'une carrière sur le petit écran particulièrement longue, notamment récompensée d'un 7 d'or, et connaît donc suffisamment le milieu pour se permettre de donner un avis. Et elle ne s'en est pas privée sur le plateau de C à vous, le mercredi 2 juin 2021, face à Julien Courbet (56 ans) présent à ses côtés.

Venue parler de son dernier ouvrage dans lequel elle multiplie les confidences personnelles de son histoire mouvementée avec DSK en passant par sa nouvelle relation amoureuse avec Pierre Nora, la journaliste Anne Sinclair a été interloquée par la future émission de Julien Courbet, lui aussi invité. Le populaire animateur de M6 va lancer le 7 juin prochain le programme Appel à témoins, pour faire avancer des cold cases des affaires jusque là non élucidées. Le public sera invité à participer à l'émission en apportant des témoignages qui pourraient s'avérer utiles. Pour l'occasion, Julien Courbet et Nathalie Renoux, qui présente avec lui, se sont associés aux ministères de la Justice et de l'Intérieur. Ce qui semblait déranger Anne Sinclair...

"Ce n'est pas un peu gênant quand la télévision se fait un peu l'auxiliaire de... ça pourrait être de l'armée, de la police, de n'importe quel service régalien... C'est un peu un mélange des genres, non ?", a ainsi lâché l'ancienne animatrice de 7 sur 7. Un peu piqué au vif, Julien Courbert lui a alors répondu du tac au tac, calmement mais fermement, pour défendre le concept même de l'émission. "Anne, moi j'ai envie de vous dire que si la gendarmerie ou la police trouve la solution, elle n'a pas besoin de la télé. Mais si aujourd'hui elles se tournent vers la télé, c'est parce que depuis six ans pour certains cas, et plus pour d'autres, il ne s'est rien passé", a-t-il expliqué. Suffisant pour convaincre Anne Sinclair de faire partie des téléspectateurs attendus par M6 ?