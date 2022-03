Anne-Sophie (Koh-Lanta 2022) proche de la femme d'une star : photo complice !

Si elle l'a caché à ses camarades sur le camp dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, Anne-Sophie révèle dans son portrait devant les caméras de TF1 être une femme de footballeur. Elle partage la vie d'Anthony Mounier, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui évolue désormais en Grèce, où il vit avec la belle blonde et leurs deux adorables fils. Et son cher et tendre n'est pas la seule personnalité de son entourage. En effet, l'apprentie Robinson s'affiche ultra proche et complice d'une skieuse professionnelle qui est également la femme d'une star bien connue du grand public !

Dans son portrait, Anne-Sophie est filmée en pleine séance de Kangoo Jump, un sport où elle est perchée sur des chaussures rebondissantes et se laisse aller à différents mouvements énergiques. La coach sportive mène la danse. Et parmi ses élèves, une jolie rousse loin d'être une inconnue ! En effet, il s'agit de Jackie Chamoun, épouse de l'ancien footballeur Christian Karembeu qui a lui-même partagé la vie d'Adriana Karembeu durant des années. En plus de cette discrète apparition à l'antenne de Koh-Lanta, Le Totem maudit, la jeune femme semble avoir tissé de forts liens d'amitié avec la belle Anne-Sophie. En effet, Jackie Chamoun joue les mannequins pour la marque de vêtements de sport de l'aventurière et le duo s'affiche plutôt complice à en croire les différents commentaires sous leurs publications.