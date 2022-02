Anne-Sophie (Koh-Lanta) : La femme de footballeur critiquée, une ex-aventurière prend parti

Il était temps de tourner la page ! Après une saison All Stars ternie par des affaires de tricheries et des dîners clandestins, les téléspectateurs étaient ravis d'entamer une nouvelle édition de Koh-Lanta baptisée Le Totem Maudit, ce mardi 22 février 2022. Ce sont douze hommes et douze femmes qui se lancés dans l'aventure et deux d'entre eux ont d'ores et déjà été éliminés à l'issue du premier épisode, Lili et Céline. Mais c'est une autre candidate qui a retenu l'attention, à savoir Anne-Sophie.

La jolie blonde de 34 ans a été présentée comme coach sportif lors de son portrait mais surtout comme... femme de footballeur. En effet, elle partage sa vie depuis plusieurs années avec Anthony Mounier, qui évolue au GS Kallithéa en Grèce. Ensemble, ils ont eu deux garçons. C'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'une femme de footballeur est au casting et cela a fait jaser sur la Toile. Anne-Sophie a même fait l'objet de quelques commentaires désagréables, ce qui a eu le don d'agacer l'ex-aventurière Camille Schneiderlin.

Cette dernière avait participé à l'émission en 2012, lors de la saison 12. La jolie blonde s'est sentie concernée par les critiques sur Anne-Sophie étant donné qu'elle est elle-même mariée à un footballeur, Morgan Schneiderlin rencontré après le tournage. En story Instagram, elle s'est donc permis de recadrer. "Lâchez-là avec son portrait ! Ils mettent une journée à le tourner, donc t'en dis des choses en une journée. Et là, pour le premier épisode, ils n'ont mis que 10/15 secondes et la prod' a choisi de mettre l'accent sur ce côté là de sa vie. Ce qui est vraiment dommage. Du coup, les gens la jugent directement parce qu'elle est 'femme de' et qu'en plus, c'est une très jolie femme. Pourtant, ça se voit que c'est une machine ! Hâte de voir la suite", a-t-elle écrit.

Ariane Brodier en renfort

Anne-Sophie a également pu compter sur le soutien d'une autre personnalité, à savoir Ariane Brodier, avec qui elle est très amie. "Vous savez que dans la saison 2022 de Koh-Lanta, il y a une de mes meilleures amies, Anne-Sophie. J'ai reçu beaucoup de messages très positifs parce qu'elle le mérite, elle est géniale et puis j'ai aussi eu quelques messages de personnes me disant 'olala, elle est femme de footballeur'. Alors oui, mais ils n'ont pas dit qu'elle était fille de légionnaire, passionnée de sport, qu'elle était avec son mari depuis 16 ans. D'ailleurs, on lui avait proposé l'émission 'Femmes de footballeurs', mais ce n'était pas son truc, elle ne l'a pas fait. Elle préfère Koh-Lanta et ça fait longtemps qu'elle voulait le faire, qu'elle postulait. Elle veut se dépasser. Et elle a ça en commun avec son mari", a-t-elle tenu à souligner.