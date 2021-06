Camille Schneiderlin et Morgan épuisés à cause de Keira : "On vit un calvaire"

L'heure des vacances a débuté pour Camille Schneiderlin et son époux Morgan. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (2012) et le footballeur professionnel se sont rendus en Alsace. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont l'occasion de se détendre.

Sur les réseaux sociaux, les personnalités partagent souvent des moments positifs de leur vie, ce qui peut donner l'impression que tout est beau tout est rose chez elles. Mais il ne faut pas oublier qu'elles sont comme tout le monde et connaissent leur lot de galères. Camille Schneiderlin a tenu à le rappeler en story Instagram en évoquant son séjour compliqué chez les grands-parents de Mahé (2 ans et demi) et Keira (8 mois).

C'est donc en story que la jeune femme a souhaité s'exprimer, ce vendredi 11 juin 2021. "Je mets toujours des photos de mes enfants souriants, gentils... Mais je vous rassure, ce n'est pas tout le temps rose chez nous. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Mais avec elle, depuis qu'on est en Alsace, on vit un calvaire", a tout d'abord confié Camille Schneiderlin, alors qu'elle portait sa petite Keira. Cette dernière a beaucoup de mal à s'adapter au changement et a donc bien du mal à ne pas être chez elle. "A la base on bouge beaucoup à droite à gauche, on est beaucoup invités donc on a un rythme de vie qui n'est pas du tout adapté à des petits boutchous comme ça", a-t-elle poursuivi.

Heureusement pour eux, Mahé s'adapte plus facilement car, depuis qu'il est petit, il est habitué à beaucoup bouger. "Mais elle est née en période Covid et c'est complètement différent. On découvre de nouvelles galères. Elle n'a connu que la maison donc le fait de changer toujours d'endroit, elle n'y arrive pas. Surtout que j'essaie de réduire l'allaitement pour profiter de mon mois de vacances de l'année et ne pas l'avoir tout le temps collée à moi. Mais quand on la laisse c'est infernal. Elle veut tout le temps être portée donc on l'a tout le temps avec nous. Et les nuits, elle se réveille 4-5 fois et on met des plombes à la rendormir. Donc on dort trois-quatre heures", a-t-elle conclu. Des déclarations qui devraient décomplexer de nombreux parents.