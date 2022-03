Anne-Sophie (Koh-Lanta 2022), mariage grand luxe avec son célèbre footballeur : photos de la cérémonie

"9 ans de mariage. Noces de faïence. Mon âme soeur depuis 14 ans. L'amour de ma vie, mon pilier, mon binôme, mon acolyte, mon complice, mon meilleur ami, mon confident, le père de mes enfants, mon mari, mon âme soeur, merci d'être qui tu es depuis toutes ces années, merci de me rendre meilleure au quotidien, merci d'avoir rendu ma vie aussi magique. Si on me demandais de tout recommencer du début jusque là, je veux tout pareil ! Mon amour et mon admiration pour l'homme, le mari et le merveilleux papa que tu es grandissent de jour en jour. Je remercie le ciel chaque jour pour avoir rencontré ton chemin et pour ce que nous avons construit ensemble, avec amour. Que Dieu nous préserve. Je t'aime", écrit Anne-Sophie en légende de ces belles photos. Une superbe déclaration d'amour à Anthony Mounier, avec qui elle est unie depuis maintenant 11 ans !