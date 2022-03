Anne-Sophie (Koh-Lanta 2022) : Son père, sportif de haut niveau, est un célèbre champion !

Après les éliminations de Céline et Lili en première semaine puis le départ de Mattéo au conseil lors du deuxième épisode, Koh-Lanta, Le Totem maudit revient ce mardi 8 mars 2022 sur TF1. Parmi les vingt aventuriers encore en lice – rappelons que Franck a abandonné le jeu de son propre chef –, Anne-Sophie se fait une place. Il faut dire que la jolie blonde semble physiquement au top niveau ! Au quotidien, elle est entourée de sportifs. En effet, son mari Anthony Mounier est footballeur professionnel... et son père est également un champion !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Télé 7 Jours que la belle Anne-Sophie se livre sur son rapport au sport. Ainsi, l'apprentie Robinson raconte qu'elle a très tôt été initiée à différentes activités. "Mon papa, Adam Szymanek, a été champion de lutte en Pologne et quatrième au championnat mondial. Il m'a donné, dès mon plus jeune âge, une éducation sportive, confie-t-elle. J'ai pratiqué le ski et l'équitation en compétition. Au lycée militaire d'Autun, en Saône-et-Loire, où j'ai étudié, j'ai fait aussi énormément d'athlétisme et de gymnastique..." L'occasion de découvrir que son père est loin d'être un inconnu !

Participer à Koh-Lanta, cela fait longtemps que la sportive de 34 ans en rêve. "J'ai toujours aimé crapahuter dans la nature. Je n'ai rien d'une chochotte. Les serpents et autres bestioles... Même pas peur !, lance-t-elle. Je regarde l'émission avec appétence depuis bientôt seize ans, même ! Ce jeu représente tout ce que j'aime : l'aventure humaine et l'esprit de compétition. Je suis une challengeuse, et Koh-Lanta, c'est un défi que je tenais à relever."

Dans cette aventure, elle peut compter sur le soutien de son célèbre époux, le footballeur Anthony Mounier. "C'était ma troisième inscription et, chaque année, on se préparait à recevoir une bonne nouvelle. Alors, quand elle est tombée, il m'a soutenue avec fierté, raconte-t-elle. En tant que coach sportive, j'ai une excellente condition physique. Anthony m'a plutôt aidée psychologiquement, car l'idée de me séparer de nos enfants, Malo (9 ans) et Tom (5 ans), m'effrayait..."

Sur place, elle s'est entourée d'alliés et semble bien partie pour aller loin dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. A suivre...