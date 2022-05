Anne-Sophie (Koh-Lanta) divine à Cannes avec son mari footballeur Anthony Mounier !

Déjà plusieurs mois que l'aventurière a retrouvé son mari et leurs deux garçons en Grèce, après le tournage de Koh-Lanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour a été compliqué pour elle. "Ça a été très difficile. Surtout que dès que je suis rentrée, j'ai voulu vite reprendre ma vie. J'ai repris mes cours. Mais j'étais là sans être là. Physiquement j'étais avec ma famille, je reprenais mon train de vie. Mentalement, j'étais déconnectée. J'étais un peu perdue", avait-elle confié à Purepeople.com. Perdue à tel point que son époux footballeur l'avait rappelée à l'ordre ! "Au bout de deux semaines, mon mari m'a un peu secouée en me disant : "Eh oh, tu es mère de famille, tu es revenue à la réalité ! Tu reprends un peu tes marques et en avant !", se souvenait-elle. Désormais, la belle a repris ses marques.