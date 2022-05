Anne-Sophie (Koh-Lanta) : Ce gros mensonge à propos de son mari footballeur... (EXCLU)

Avant même le coup d'envoi de Koh-Lanta, Le Totem Maudit sur TF1, Anne-Sophie a suscité la curiosité des téléspectateurs. En effet, elle était présentée comme femme de footballeur dans son portrait. Depuis une dizaine d'années, elle partage la vie d'Anthony Mounier et ensemble le couple a deux enfants, Malo et Tom. Sur le camp, la jolie blonde a préféré taire le métier de son époux, pour éviter d'être victime de préjugés. Elle a ainsi balancé un mensonge à ses camarades avant de finalement révéler la vérité ! L'aventurière, éliminée lors du dernier épisode, s'explique auprès de Purepeople.com.

Comment avez-vous rencontré votre mari ?

J'étais étudiante à Montpellier. Il y avait une soirée au mois de juin, à la fin de l'année. On est sortis un peu avec ma promo. Et lui était en vacances à ce moment-là, on s'est retrouvé à la même soirée. Amour de vacances au début, puis relation à distance puisqu'il était à Lyon. C'était difficile, mais on a décidé de continuer à se voir un petit peu les week-ends, puis on s'est attaché l'un à l'autre. On a passé deux ans comme ça, le temps que je finisse mes études pendant que lui se consacre à son foot. Puis il signe à Nice, je le rejoins tout en continuant mes études. Puis il y a eu une demande en mariage et des enfants ! Je me suis consacrée à sa vie avant de m'émanciper un peu quelques années plus tard.

Pourquoi avoir fait le choix de ne pas révéler l'identité de votre époux à vos camarades ?

Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ce statut. Donc ce n'était pas quelque chose que je voulais crier sur tous les toits. On se dit que peut-être je n'ai pas ma place dans le jeu, je ne sais pas... Et puis, je voulais faire cette aventure en tant qu'Anne-Sophie et pas "femme de". Au début, je disais qu'il était préparateur physique dans le sport et au fur et à mesure, les langues se délient. Je n'arrive pas à mentir en plus dans la vie. Et puis je rencontre Ambre qui arrive chez les violets. Elle parle de son mari qui est volleyeur professionnel et je me rends compte qu'en fait on a la même vie. Et je lui dis que le mien est sportif aussi. Ça fait du bien de voir qu'elle aussi est seule les week-ends, qu'elle le soutient aussi.

Votre papa est également un sportif de haut niveau. Le sport, c'est un peu une histoire de famille pour vous...

Complètement. Ma maman est aussi sportive, elle a fait les championnats de France d'athlétisme. Mon papa a été lutteur professionnel. Après, il a été dans l'armée, il a été légionnaire. Donc du sport, il en a fait tous les jours. Moi j'ai eu cette éducation sportive, et puis j'ai fait un lycée militaire. J'avais des compétitions tous les week-ends. J'ai été élevée avec beaucoup de discipline, de rigueur. Dans la famille, le principal ce n'était pas de participer mais de gagner. J'ai toujours eu cet esprit de compétition, de toujours me surpasser, découvrir de nouveaux sports. Et puis, mon époux est également sportif, mes enfants aussi. On se balance des challenges en famille. Et pareil, que le meilleur gagne, même s'ils ont 5 et 10 ans, on s'en fiche (rires). Tout le monde se donne à fond.

Vous êtes maman de Malo (10 ans) et Tom (5 ans), envisagez-vous d'agrandir la famille ?

Absolument pas. Ils sont déjà pleins d'énergie, je suis à 2000 tous les jours entre mon travail, le travail d'Antho, les activités sportives des enfants, l'école... Je pense que si je rajoute un bébé, je ne sais pas où je trouverais le temps. J'ai envie de profiter à quatre, de partir en vacances. Les enfants ont grandi, ils sont autonomes. Ce n'est pas du tout un sujet d'actualité.

